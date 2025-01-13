Ordu Büyükşehir Belediyesi\'nden Su Taşkınlarına Karşı Önlemler

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Ordu Büyükşehir Belediyesi olması muhtemel sel ve su taşkınlarına karşı menfez, dere yatakları, yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olması muhtemel ani su taşkınlarına karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, su baskınlarına karşı oluşabilecek olumsuzluklar için özellikle menfez, dere yatakları, yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmaları yaparak önlemini önceden alıyor. Özellikle Türkiye'de birkaç belediyede bulunan kanal temizleme aracı ile tıkanan alanlar kolaylıkla açılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle bu temizlik için kullandığı kanal temizleme aracı ile menfez, dere yatakları, bakslar, yağmur suyu hatlarında çalışan ekipler, buralarda bulunan çakıl, toprak, taş, odun gibi atıkların yüksek basınçlı suyla yumuşatarak logar bacalarına kadar getirilmesini, buradan da vakum sistemiyle emilerek kanal temizleme tankı içine aktarılması sağlanıyor.

Temizlik çalışmasını 19 ilçede yürüten ekipler, her bölgede taşkın riski olan alanlarda etkin bir temizlik gerçekleştiriyor. Böylece, ilçelerde yaşayan vatandaşların da güvenliği sağlanmış oluyor. Büyükşehir Belediyesi, su taşkınları ve sel felaketlerine karşı alınan bu önlemlerle, şehrin altyapısının daha sağlam hale gelmesini sağlıyor. - ORDU