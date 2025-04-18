Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Üniversitesi\'nden Ortak Proje Protokolü

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Üniversitesi (ODÜ) arasında kültür, eğitim ve bilim alanlarında ortak proje ve etkinliklerin yapılacağı protokol imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'muzun yarınlarını birlikte inşa ediyoruz. Birlikte düşünüyor, birlikte üretiyoruz" dedi.

Kurum ve kuruluşlarla yaptığı iş birlikleri ile Ordu'yu her alanda zirveye taşımaya özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, bu iş birliklerini bir yenisini daha ekledi. Ordu'nun bilim yuvası Ordu Üniversitesi ile sayısız fayda sağlayacak olan işbirliği mutabakat anlaşması imzalandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde, Başkan Güler ve Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş arasındaki protokol imza törenine Ordu Valisi Muammer Erol da katıldı.

Yapılan anlaşmayı, 'Ordu için ortak akıl, güçlü gelecek' sözleriyle özetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, protokolün detayları hakkında bilgiler verdi. 5 yıl geçerli olacak olan anlaşmanın mali bir yük getirmeden, karşılıklı iş birliği ve ortak faydanın esas alınacağını ifade eden Başkan Güler, "İmzaladığımız bu protokol ile kentimizin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına katkı sunacak, turizmi, kültürü, sanatı ve sporu birlikte geliştirecek, eğitimde kurslar, seminerler ve sertifika programlarıyla hemşehrilerimize yeni fırsatlar sunacağız. Bilimsel araştırmalara destek olacak, üniversitemizin uluslararasılaşma çalışmalarına omuz vereceğiz. Yabancı öğrencilerin şehrimizi tercih etmesi için ortak çalışmalar yürüteceğiz. Şehrimizin ekonomik kalkınmasını bilimle, kültürle ve eğitimle destekleyeceğiz. Ortak sempozyumlar, konferanslar, araştırmalar ve projelerle Ordu'muzu birlikte büyüteceğiz. 5 yıl geçerli olan bu anlaşma ile mali bir yük getirmeden, karşılıklı iş birliği ve ortak fayda esas alınacaktır. Ordu'muzun yarınlarını birlikte inşa ediyoruz. Birlikte düşünüyor, birlikte üretiyoruz. Ordu için çalışmaya devam" dedi. - ORDU