Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler hastaneye kaldırıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in, yoğun çalışma temposuna bağlı olarak kendisini iyi hissetmemesi üzerine tedbir amaçlı hastaneye başvurduğu belirtildi. Açıklamada, yapılan ilk kontrollerin ardından Başkan Güler'in, detaylı tetkiklerin gerçekleştirilmesi için tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, gösterilen ilgi ve hassasiyet dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür edildiği, Başkan Güler'in de hemşehrilerine selamlarını ilettiği kaydedildi.

Başkan Güler'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, endişe edilecek bir durumun bulunmadığı ifade edildi. - ORDU