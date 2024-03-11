Ordu'da yaşayan 4 çocuk babası ve 29 torun sahibi Hüseyin Aydoğan, 100. yaşına doğum günü pastası keserek girdi.
Perşembe ilçesine bağlı Boğazcık Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Aydoğan'a 100. yaşına girmesi nedeniyle çocukları ve torunları tarafından sürpriz yapıldı. Aydoğan Mahalle sakinlerinin de katıldığı doğum gününde kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfledi. 100'üncü yaşında kendisini yalnız bırakmayan çocukları, torunları ve komşularına teşekkür eden Hüseyin Aydoğan, çok mutlu olduğunu ve böyle bir kutlama beklemediğini söyledi.
"Hiçbir sağlık problemim, çok mutlu oldum"
Hiçbir sağlık probleminin olmadığına değinen ve sürpriz doğum günü kutlaması ile mutlu olduğunu söyleyen Aydoğan, "Hiçbir ağrıyan yerim yok. Şu anda vücudumdan şikayetçi değilim, sıhhatim çok iyi. Görüyorum, geziyorum, dolaşıyorum. Bugünkü gibi halihazır hayatımda böyle neşeli gün görmedim desem yerinde. Sağ olsunlar, hepsi beraber, Allah hayırlı uzun ömür versin hepsine. Çok şükürler olsun. Bugünlere, 100 yaşına geldik. Babam 30 yaşında öldü, biz bu kadar yaşadık. Şükürler olsun" diye konuştu.
"İnşallah babamın yaşını ben de görürüm"
Aydoğan'ın en büyük kızı Şükran Altınsoy, "İnşallah ben de babamın yaşlarını görürüm, şu an 85 yaşındayım. Babamın 2 kızı, 2 de oğlu var. En büyükleri de benim" ifadelerine yer verdi.
Hüseyin dedenin en küçük çocuğu olan Ülker Aydoğan (66), "Babamız 100 yaşını doldurduğu için böyle bir organizasyon yapmak istedik. İnşallah daha nice yıllar görür. Babamın hep düzgün bir hayatı oldu, doğal beslendi, kötü alışkanlıkları olmadı" şeklinde konuştu.
Meral Şahin (62) isimli en büyük torunu, dedesiyle gurur duyduğunu belirterek, mutlu olduklarını söyledi. En küçük torun Yunus Aydoğan (10), dedesinin 100 yaşında ve sağlıklı olduğunu belirtti. - ORDU
Son Dakika › Yerel › Ordu'da 100 yaşına giren Hüseyin Aydoğan doğum günü pastasıyla kutlandı - Son Dakika
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