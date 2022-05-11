Ordu'da 18 proje görücüye çıktı - Son Dakika

Ordu'da 18 proje görücüye çıktı

ORDU Ordu'nun Ünye ilçesinde, fen lisesi öğretmen ve öğrenciler tarafından gerçekleşen 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Ülke genelinde teknolojiyi geliştirmek ve bunu yaygınlaştırmak düzenlenen çeşitli projeler, Ünye genelinde açılan fuarlarla devam ediyor. Özellikle gelişmekte olan ülkeler arasında bilimin ve teknolojinin önemini anlatmak, geleceğin teknolojik çalışmalarını geliştirmek adına gerçekleşen projeler, TEKNOFEST gibi düzenlenen festivallerle görücüye çıkıyor.

Bu yıl beşinci defa Ünye Fen Lisesi'nde bilim fuarları kapsamında düzenlenen TÜBİTAK 4006 teknolojik çalışma projelerinin açılışı, Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Ünye İlçe Mili Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın katılımlarıyla gerçekleşti.

Açılış sonrası konuşan Ünye Fen Lisesi Müdürü Erdoğan Bölükbaş, "Bu yıl beşinci defa düzenlediğimiz TÜBİTAK fuarını pandemiden dolayı geciktirmek zorunda kaldık, bu sebeple iki yıl boyunca ertelemiştik. Bugün gururla 18 tane proje 54 öğrencimiz ve 12 danışma öğretmenlerimizle beraber gerçekleştirildi. Bilim çağı ve bilimin çok hızlı yayıldığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde bilginin üretilmesi paylaşılması oldukça önemlidir. ve TÜBİTAK'ın bu desteği de bizler için çocuklarımızın kendilerini geliştirmek adına çok önemlidir. Okul sonlarına yaklaştığımız mayıs ayının ortalarında böyle bir proje sergisiyle Ünye halkına ve diğer öğrencilerimize paylaşımlarımızı göstermemiz bizleri de gururlandırıyor. Bu projelerin artarak devam etmesi gelecek Türkiye adına çok önemlidir" dedi.