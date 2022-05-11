Ordu'da 18 proje görücüye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da 18 proje görücüye çıktı

11.05.2022 13:58

Ordu'da 18 proje görücüye çıktıORDU Ordu'nun Ünye ilçesinde, fen lisesi öğretmen ve öğrenciler tarafından gerçekleşen 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Ordu'da 18 proje görücüye çıktı

ORDU Ordu'nun Ünye ilçesinde, fen lisesi öğretmen ve öğrenciler tarafından gerçekleşen 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Ülke genelinde teknolojiyi geliştirmek ve bunu yaygınlaştırmak düzenlenen çeşitli projeler, Ünye genelinde açılan fuarlarla devam ediyor. Özellikle gelişmekte olan ülkeler arasında bilimin ve teknolojinin önemini anlatmak, geleceğin teknolojik çalışmalarını geliştirmek adına gerçekleşen projeler, TEKNOFEST gibi düzenlenen festivallerle görücüye çıkıyor.

Bu yıl beşinci defa Ünye Fen Lisesi'nde bilim fuarları kapsamında düzenlenen TÜBİTAK 4006 teknolojik çalışma projelerinin açılışı, Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Ünye İlçe Mili Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın katılımlarıyla gerçekleşti.

Açılış sonrası konuşan Ünye Fen Lisesi Müdürü Erdoğan Bölükbaş, "Bu yıl beşinci defa düzenlediğimiz TÜBİTAK fuarını pandemiden dolayı geciktirmek zorunda kaldık, bu sebeple iki yıl boyunca ertelemiştik. Bugün gururla 18 tane proje 54 öğrencimiz ve 12 danışma öğretmenlerimizle beraber gerçekleştirildi. Bilim çağı ve bilimin çok hızlı yayıldığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde bilginin üretilmesi paylaşılması oldukça önemlidir. ve TÜBİTAK'ın bu desteği de bizler için çocuklarımızın kendilerini geliştirmek adına çok önemlidir. Okul sonlarına yaklaştığımız mayıs ayının ortalarında böyle bir proje sergisiyle Ünye halkına ve diğer öğrencilerimize paylaşımlarımızı göstermemiz bizleri de gururlandırıyor. Bu projelerin artarak devam etmesi gelecek Türkiye adına çok önemlidir" dedi.

Ordu'da 18 proje görücüye çıktı
Ordu'da 18 proje görücüye çıktı
Ordu'da 18 proje görücüye çıktı
Ordu'da 18 proje görücüye çıktı

YORUMLAR
500
Trafik Haftası'nda vatandaş ve öğrencilere eğitim verildi Trafik Haftası'nda vatandaş ve öğrencilere eğitim verildi

Bilim Fuarı, Hisarcık, Ünye, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ordu'da 18 proje görücüye çıktı - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Evini cephaneliğe çevirmiş: Kurusıkı silahları gerçeğe çevirirken suçüstü yakalandı
13:51 Greenpeace'ten Marmara Denizi için kırmızı alarm: Toplu balık ölümleri, denizanası istilası, müsilaj uyarısı
13:44 Hac işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek
13:38 Mehmet Ali Erbil'in Melike Öcalan için söylediği sözler şok etti: Bir sana elimi değdiremedim
13:35 Ümit Özdağ kendisine "tacizci" denilen haberi paylaştı ve Akşener'e sordu: Siyaseti bu seviyede mi yapacaksınız?
13:30 Bursa'da AVM'de çıkan yangın sonrası tavan çöktü! Polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi
13:26 Fenerbahçe taraftarını gözden mi çıkardı? Ekrem İmamoğlu'ndan kravat sonrası şimdi de bordo-mavi bileklik hamlesi geldi
13:24 CHP seçim çalışmaları için sahaya iniyor: Büyükşehirler dışındaki 51 ilde halkın nabzı tutulacak
13:20 Ev satın almak isteyenler dikkat! Dolandırıcıların "oltalama" tuzağına düşmeyin
13:13 ÇiftlikBank davasında "Tosuncuk" ve ağabeyinin tutukluluğuna devam kararı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 14:12:47. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da 18 proje görücüye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement