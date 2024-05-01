Ordu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.

01.05.2024 01:01  Güncelleme: 01:06
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Ordu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ünye şehir merkezi istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Hüseyin Keskiner idaresindeki 05 AB 292 plakalı otomobil ile Ünye istikametinden kavşaktan tali yola dönmeye çalışan Ali Osman Candemir idaresindeki 52 AAB 694 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaza sonrası her iki araç da savrulurken, Ali Osman Candemir idaresindeki otomobilde bulunan Fatma Kıncıoğlu araç içerisinde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler ise araç içerinde sıkışan Fatma Kıncıoğlu'nu bulunduğu yerden çıkardı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile Deniz Fatih Çalık, Yaşar Ocak ve Fatma Kıncıoğlu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan Fatma Kıncıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu\'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1\'i ağır 5 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

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