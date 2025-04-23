Ordu'da 23 Nisan Coşkusu: Temsili Başkanlık Koltuğu Cemre Su Korkmaz'a Devredildi - Son Dakika
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Ordu'da 23 Nisan Coşkusu: Temsili Başkanlık Koltuğu Cemre Su Korkmaz'a Devredildi

Ordu\'da 23 Nisan Coşkusu: Temsili Başkanlık Koltuğu Cemre Su Korkmaz\'a Devredildi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Altınordu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Cemre Su Korkmaz'a devretti. Korkmaz, bayramın anlamını vurgulayarak çocukların gelecekteki rolüne dikkat çekti.

23.04.2025 14:00  Güncelleme: 14:06
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Altınordu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Cemre Su Korkmaz'a teslim etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105'inci yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler makamında çocukları ağırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda geleneksel hale gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde Başkan Güler makamını, Altınordu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Cemre Su Korkmaz'a bıraktı. Temsili Başkan Korkmaz'a okul arkadaşları Destan Ergün ve Muhammet Eymen Samur eşlik etti.

"Her birimiz bu ülkenin birer teminatıyız"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına oturan temsili Başkan Cemre Su Korkmaz, anlamlı bir konuşma yaptı. Büyükşehir Belediyesi makamına oturmanın çok büyük sorumluluk ve anlam taşıdığını ifade eden Korkmaz, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu özel günde Ordu'muzun Büyükşehir Belediye makamına oturmanın büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda önemli bir anlam taşıdığını düşünüyorum. Atatürk, bu özel günü biz çocuklara armağan etti. Çünkü bizler bu ülkenin geleceğini şekillendirecek, yarının liderleri, bilim insanları, sanatçıları ve sporcuları olacağız. Bunu bilerek bugünden daha çok çalışmalı ve şehrimize ülkemize faydalı bireyler olmalıyız. Bu makamda geleceğimizin teminatı çocuklar için ne yapabiliriz diye düşündüm. Önemli olanın onların sesini duymak, fikirlerine önem vermek ve o fikirler hayata geçirmek olduğunu fark ettim. Bu bayramın tüm dünya çocukları için barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Her birimiz bu ülkenin birer teminatıyız. Hep birlikte çok daha güzel bir geleceğe adım atacağımıza inanıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Temsili Başkan Korkmaz, konuşmasının ardından isteklerini dile getirdi. İlk olarak okullarda spor alanlarının geliştirilmesi istediğinde bulunan Korkmaz, turizm konusunda da tanıtımın artması istedi. Sokak hayvanlarını da vurgu yapan Korkmaz, yeni barınakların yapılmasını talep etti.

Başkan Güler, Korkmaz'ın talep ve isteklerini dinledi

Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, Cemre Su Korkmaz'a anlamlı ve duygulu konuşması için teşekkür etti. Temsili Başkan Korkmaz'ın istek ve taleplerini dinlediklerini de aktaran Başkan Güler, bu çalışmaları da programa alacaklarını belirtti. Başkan Güler, daha sonra çocuklarla sohbet etti. Program, Başkan Güler'in çocuklara hediye takdim etmesi ve günün anısına fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen temsili makam devir törenine Ordu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Avni Günay, Altınordu Ortaokulu Müdürü Orhan Öztürk, İngilizce Öğretmeni Fatma Yücesoy Tokgöz ve Matematik Öğretmeni Özkan Şenel katıldı. - ORDU

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Kaynak: İHA

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