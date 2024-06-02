Ordu'da 34 okulda 6 bin 686 öğrenci LGS sınavında ter döktü - Son Dakika
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Yerel

Ordu'da 34 okulda 6 bin 686 öğrenci LGS sınavında ter döktü

Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi sınavında Ordu'da 34 okulda 6 bin 686 öğrenci ter döktü. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri ise kapıda heyecanla bekledi. Sınavın gerçekleştirildiği okullarda aileler, çocuklarının sınavdan çıkmasını heyecanla bekledi ve bazıları dua ederken bazıları piknik yaparak zaman geçirdi. Aileler, çocuklarının sınavdan iyi bir şekilde çıkacaklarına inandıklarını ve kendilerinin de heyecanlı olduklarını belirtti.

02.06.2024 23:20
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Ordu'da 34 okulda 6 bin 686 öğrenci LGS sınavında ter döktü

Öğrenciler sınavda, aileleri kapıda ter döktü

ORDU - Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi sınavında Ordu'da 34 okulda 6 bin 686 öğrenci ter döktü.

Ülke genelinde 1 milyonu aşkın öğrencinin ter dökeceği LGS'nin birinci oturumu 9.30, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başladı. Ordu sınavın gerçekleştirildiği okullara gelen öğrenci ve velilerin heyecanı görüldü. Öğrenciler sınavlara girdikten sonra ise velilerin okul önünde heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledikleri görüldü.

Bazı aileler Kur'an-ı Kerim okuyup çocukları için dua ederken, bazı veliler ise çocuklarının sınavdan çıkışını ailesiyle birlikte piknik yaparak geçirdi. Özellikle sahil şeridindeki okullarda sınavlara giren öğrencilerin aileleri, ağaç gölgelerindeki bekleyişini sürdürdü.

Aileler, çocuklarının sınava iyi bir şekilde hazırlandıklarını, kendilerinin de en az çocuklar kadar heyecanlı olduklarını söylediler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da 34 okulda 6 bin 686 öğrenci LGS sınavında ter döktü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da 34 okulda 6 bin 686 öğrenci LGS sınavında ter döktü - Son Dakika
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