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Ordu'da 34 okulda 6 bin 686 öğrenci LGS sınavında ter döktü

Öğrenciler sınavda, aileleri kapıda ter döktü

ORDU - Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi sınavında Ordu'da 34 okulda 6 bin 686 öğrenci ter döktü.

Ülke genelinde 1 milyonu aşkın öğrencinin ter dökeceği LGS'nin birinci oturumu 9.30, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başladı. Ordu sınavın gerçekleştirildiği okullara gelen öğrenci ve velilerin heyecanı görüldü. Öğrenciler sınavlara girdikten sonra ise velilerin okul önünde heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledikleri görüldü.

Bazı aileler Kur'an-ı Kerim okuyup çocukları için dua ederken, bazı veliler ise çocuklarının sınavdan çıkışını ailesiyle birlikte piknik yaparak geçirdi. Özellikle sahil şeridindeki okullarda sınavlara giren öğrencilerin aileleri, ağaç gölgelerindeki bekleyişini sürdürdü.

Aileler, çocuklarının sınava iyi bir şekilde hazırlandıklarını, kendilerinin de en az çocuklar kadar heyecanlı olduklarını söylediler.