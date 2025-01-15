Ordu\'da 4 Mahallenin İçme Suyu Sorunu Çözüldü

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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ile Ulubey ilçesinin 4 mahallesinde içme suyu sorunu çözüme kavuşturuldu.

İl genelinde 19 ilçede içme suyu yatırımlarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ulubey ilçesinde 3 mahallenin tamamına, bir mahallenin ise 2 mevkiine içme suyu sağlayacak olan hattın çalışmalarını tamamladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) tarafından başlatılan çalışmalar ile kullanım ömrünü tamamlamış olan içme suyu hatları yenilendi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatı doğrultusunda ilçede çalışma sürdüren ekipler, 4 mahallenin içme suyu sıkıntısını ortadan kaldırmak için başlattığı çalışmalar ile 2 bin 226 metrelik içme suyu hattını sil baştan yenilendi.

OSKİ ekipleri tarafından başlatılan altyapı çalışmalarının ardından 4 mahallede abone bağlantıları ise devam ediyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışma sonrası evlere temiz ve kaliteli su akışına başlanacak. - ORDU