Ordu'da Antrenör Çift Yeşil Sahalarda Evlendi - Son Dakika
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Ordu'da Antrenör Çift Yeşil Sahalarda Evlendi

Ordu\'da Antrenör Çift Yeşil Sahalarda Evlendi

Ordu'da antrenör olan Hakan Yurdakul ve Ezgi Çalışkan (Yurdakul) yeşil sahalarda tanışarak evlendi. Çift, yıllarını verdikleri spor tesislerinde nikah kıyarak dünya evine girdi. Yeşil sahalarda evlenmenin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen çifte, ilginç sorular da geldi.

20.05.2024 11:41
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Ordu'da antrenör olan Hakan Yurdakul ve Ezgi Çalışkan (Yurdakul) tanıştıkları yeşil sahalarda nikah kıyarak dünya evine girdi. Yıllarını verdikleri yeşil sahalarda evlenmenin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen çifte, "Tekmelik taktınız mı, gözlemci geldi mi, saha komiseri var mıydı?" gibi sorular da geldi.

Ordu'da 25 yıldır sürdürdüğü aktif spor hayatının yanı sıra, son 10 yıldır bir kadın futbol takımının hocalığını yapan Hakan Yurdakul (43), yine sahalarda tanıştığı Ezgi Çalışkan'a (34) spor tesislerinin önünde evlilik teklifi etti. Çift, nikahlarını da yıllarını verdikleri yeşil sahalarda kıymak istedi. Hakan ve Ezgi çifti, yeşil sahada alışılmışın dışında nikah kıyarak dünya evine girdi.

"Tüm duyguları yaşadığımız sahalarda nikah kıydık"

Kendisini yeşil sahalara adadığını ifade eden Hakan Yurdakul, "Bu konuda eşime teşekkür ediyorum çünkü sahada nikah teklifini kabul etti. Farklı olmasını düşündük çünkü sürekli olarak buralara emek veren insanlarız, sabah-akşam sahadayız. Çok ilginç oldu ve güzel de cevaplar aldık. Sakatlandığımız, düştüğümüz, ağladığımız ve güldüğümüz sahalarda bu sefer nikah kıydık ve çok da harika oldu. Nikah memurumuz bile hayatında ilk kez bu şekilde nikah kıydığını söyledi. Nikah sonrası 'Tekmelik taktınız mı, gözlemci geldi mi, saha komiseri var mıydı?' diye sorular da geldi" diye konuştu.

"Bu şekilde nikah beklemiyordum ama eşim söyleyince hoşuma gitti"

Voleybol antrenörü olan ve hakemlik yapan Ezgi Yurdakul ise "Sporun sürekli içerisindeyiz. Evlilik teklifimi bile burada, kulübün önünde almıştım. Biz de bunu devam ettirmek istedik, eşim de nikahı bu şekilde istedi. Hızlı bir şekilde geliştirdik ve evlendik, sahalardayız. Bu şekilde bir nikah beklemiyordum ama eşim söyleyince benim de hoşuma gitti" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Antrenör Çift Yeşil Sahalarda Evlendi - Son Dakika

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