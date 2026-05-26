Ordu\'da şehitler bayram arefesinde anıldı

26.05.2026 15:45  Güncelleme: 15:58
Ordu'da Kurban Bayramı arefesinde düzenlenen programda şehitler dualarla yad edildi, kabirlerine karanfil bırakıldı.

Ordu Valiliği tarafından düzenlenen Kurban Bayramı ziyaret ve kutlama programı kapsamında Ordu Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programı gerçekleştirildi. Şehitlerin dualarla anıldığı program, Hz. Hamza Camii İmam-Hatibi Ömer Gürbüz'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İl Müftü Yardımcısı Muhammet Karakış tarafından şehitler için dua edildi.

Programın ardından Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve beraberindeki protokol üyeleri, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti.

Programa, AK Parti Ordu milletvekilleri, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile ilgililer katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

