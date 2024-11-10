Ordu'da Atatürk'ün 86. Ölüm Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Ordu'da Atatürk'ün 86. Ölüm Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi

Ordu\'da Atatürk\'ün 86. Ölüm Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi

Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ordu'da anma töreni gerçekleştirildi. Törende Ordu Valisi ve Belediye Başkanı anıta çelenk sundu, sirenler çaldı ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı okundu.

10.11.2024 09:44  Güncelleme: 09:57
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Atatürk'ün 86'ıncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ordu'da anma töreni düzenlendi. Altınordu ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ilgililer anıta çelenk sundu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise sirenler çalmaya başladı, Türk bayrağı göndere çekildi. Bu sırada kara yolunda bulunan araç sürücüleri ile caddede yürüyen vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu, ardından ise İstiklal Marşı okudu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Atatürk'ün 86. Ölüm Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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