Ordu\'da Atatürk\'ün 86. Ölüm Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi

Yerel

Atatürk'ün 86'ıncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ordu'da anma töreni düzenlendi. Altınordu ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ilgililer anıta çelenk sundu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise sirenler çalmaya başladı, Türk bayrağı göndere çekildi. Bu sırada kara yolunda bulunan araç sürücüleri ile caddede yürüyen vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu, ardından ise İstiklal Marşı okudu. - ORDU