Ordu'da Bentonit Madenciliğine Karşı Hukuk Mücadelesi - Son Dakika
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Ordu'da Bentonit Madenciliğine Karşı Hukuk Mücadelesi

Ordu\'da Bentonit Madenciliğine Karşı Hukuk Mücadelesi
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Ordu'da Yeni Sayaca Mahallesi'nde bentonit madenciliğine karşı hukuk mücadelesi sürüyor.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Yeni Sayaca Mahallesi'nden iki sivil toplum örgütünün, bölgede hayata geçirilmesi planlanan bentonit madenciliğine karşı ortak açıklamasında, daha önce maden için hazırlanan "ÇED gerekli değildir" kararının mahkeme kararıyla iptal edildiği belirtilerek, "bölgedeki çevresel koşullarda esaslı değişiklik olmamasına rağmen şirketin yeni bir Proje Tanıtım Dosyası (PTD) ile başvuruda bulunduğu" bildirildi.

Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Yeni Sayaca Mahallesi'nde bentonit madenciliğine karşı verilen hukuk mücadelesi yeniden gündemde. Daha önce aynı bölgede yapılmak istenen bentonit madenciliğine ilişkin "ÇED gerekli değildir" kararını yargıya taşıyarak iptal ettiren Yeni Sayaca halkı, şirket tarafından başlatılan yeni ÇED sürecini yakından takip ediyor.

Yeni Sayaca Çevre Platformu (SAYÇEV) ve Yeni Sayaca Köyü Sevenleri Yardımlaşma Derneği konuya ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, aynı bölgede önceki yıllarda hazırlanan PTD için "ÇED gerekli değildir" kararı verildiği, Yeni Sayaca halkının tam katılımıyla bu karara itiraz edildiği ve İdare Mahkemesinde dava açıldığı belirtilerek, kararın mahkemece iptal edildiği Danıştay'ın da bu kararı onadığı aktarıldı.

Ancak şirketin yeni bir proje tanıtım dosyasıyla yeniden başvuru yaptığı bildirilen açıklamada, "Bölgemizde söz konusu bentonit ve benzeri açık ocak usulü yapılacak madencilik faaliyetleriyle ilgili çevrenin olumsuz etkileneceğine dair raporlarda yer alan koşullarda herhangi bir değişiklik veya iyileştirme olmaksızın sadece alan küçültülerek hazırlanan mevcut PTD'nin ayrıntılarının yerinde ve gerekli incelemeler yapılarak değerlendirilmesini istiyoruz" denildi.

Yeni Sayaca'nın yüzölçümünün yaklaşık yüzde 90'ının fındık bahçeleri ve yerleşim alanlarından oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada, bölge halkının sesine kulak verilmesi istendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Bentonit Madenciliğine Karşı Hukuk Mücadelesi - Son Dakika

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