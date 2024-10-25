Ordu'da Bilim Şenlikleri: 99 Atölyede 693 Etkinlik - Son Dakika
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Ordu'da Bilim Şenlikleri: 99 Atölyede 693 Etkinlik

Ordu\'da Bilim Şenlikleri: 99 Atölyede 693 Etkinlik

Ünye ilçesinde gerçekleştirilen 'Bizim Yunus'un İzinde Yürüyoruz Bilimle' etkinlikleri ile 99 atölyede toplam 693 bilimsel etkinlik düzenlenecek. Öğrencilerin katılacağı etkinlikler, eğlenceli ve eğitici deneyimler sunacak.

25.10.2024 00:11  Güncelleme: 00:17
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Ordu bilimle şenlendi: 99 atölyede 693 etkinlik yapılacak

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bilim şenlikleri çerçevesinde düzenlenen "Bizim Yunus'un İzinde Yürüyoruz Bilimle" etkinliklerinin açılışı gerçekleştirildi.

Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliklerde Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda 99 atölyede 693 bilimsel etkinlik düzenlenecek. Öğrencilerin de ziyaret ettiği stantlarda robotik kodlamaların yanı sıra, TEKNOFEST'te birinci olan çalışmalar ilgi odağı oldu. İlk, orta ve lise düzeyi ile genel yaş gruplarına hitap eden atölyeler üç gün boyunca eğlenceli ve eğitici deneyimler sunacak.

Programda konuşan Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, bilim ve teknolojik çalışmaların gelecek hedefleri için önemli olduğunu söyledi. Kaymakam Işık, "Gelecekteki hedeflerimize ulaşabilmemiz için bilime daha fazla önem vermemiz, günlük hayatın içine daha fazla dahil etmemiz gerekmektedir. Öğrencilerimize bilime ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandıran, aynı zamanda onların bilimsel düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan bu gibi uygulamaların sayının artması öncelikli hedeflerimizdir" dedi.

" TUSAŞ'a yapılan saldırı bilime ve teknolojimize yapılan saldırıdır"

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik yapılan terör saldırısına değinerek bilimin önemine vurgu yapan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Çünkü hain saldırının yapıldığı yer bilim ve teknolojik çalışmalarının güçlü bir temsilcisi olan TUSAŞ'tır yani bilime ve teknolojimize yapılan saldırıdır. O açıdan baktığımızda bu gün paydaşlarımızla beraber Ünye'de bilim şenliklerinin düzenlenmesi ve bu paydaşlar içerisinde yerel yönetim olarak bizleri mutlu etmektedir" diye konuştu.

Ünye İlçe Milli Eğitim Müdür Özgür Tokgöz ise 3 sürecek olan etkinliğin okul öncesi dönemden lise öğrencilerine kadar tüm öğrencilere hitap eden 99 atölyede 693 etkinlik gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından bilim şenliklerinin açılışı gerçekleştirildi. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz tek tek bütün stantları ziyaret ederek sergilenen projeler hakkında bilgi aldılar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Bilim Şenlikleri: 99 Atölyede 693 Etkinlik - Son Dakika

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