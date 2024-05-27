Ordu\'da Büyük Melet Projesi\'nin 3. etap çalışmaları başladı

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in, 2019 yılında göreve başlamasıyla başlatılan 'Büyük Melet Projesi' kapsamında değişim ve dönüşüm devam ediyor. Projenin 1. ve 2. etaplarının tamamlanarak halkın kullanımına açılmasının ardından, 3. etap için de çalışmalar resmen başladı.

Ordu'nun yeni sosyal mekanlarından biri haline gelen Melet, mezbelelik ve atıl görünümünden kurtularak modern bir yaşam merkezine dönüştü. İlk 2 etabı tamamlanan proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Melet Irmağı'nın Durugöl Mahallesi'nde yer alan kısmında, Karadeniz Sahil Yolu ile Karadeniz kıyısı arasında kalan 50 dönümlük alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Proje kapsamında yapılacak olan 3. etapta yürüyüş yolları, kafeteryalar, çocuk oyun alanları, fitness alanları, çok amaçlı spor sahaları, otopark, kuru havuz, toplanma ve etkinlik alanları, peyzaj düzenlemeleri, mescit ve şadırvan yer alacak. Modern şehir mobilyaları ve aydınlatma sistemi ile zenginleştirilecek olan bu alan, yağmur suyu drenaj hattı çekilerek ırmak kenarı boyunca uzanan yürüyüş yollarıyla da güzelleştirilecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Melet'te ilk olarak 8 bin metrekarelik alanı tamamlayarak halkın kullanımına açmıştı. Ardından 2. etaba geçen belediye, burada da 30 dönümlük bir alanda uyguladığı projeyle Ordu'ya güzel bir sosyal yaşam alanı kazandırdı. Vatandaşların beğenisini toplayan 1. ve 2. etap çalışmaları, bölgeye hareket getirerek, eski atıl dönemlerini geride bıraktı ve her gün onlarca vatandaşın ziyaret ettiği bir alan haline dönüştü.

Büyükşehir Belediyesi, 3. etap çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor. Projenin bu yeni etabının da tamamlanmasıyla birlikte, Melet Irmağı çevresinin Ordu'nun önemli sosyal yaşam merkezlerinden biri olması hedefleniyor. - ORDU