Ordu Büyükşehir'den deniz sezonu için hayati uyarı - Son Dakika
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Ordu Büyükşehir'den deniz sezonu için hayati uyarı

Ordu Büyükşehir\'den deniz sezonu için hayati uyarı
15.06.2026 15:11  Güncelleme: 15:15
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında deniz sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşların güvenli bir yaz geçirmesi amacıyla Karadeniz'in en büyük tehlikelerinden biri olan çeken akıntıya (rip akıntısı) karşı bilgilendirme seferberliği başlattı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında deniz sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşların güvenli bir yaz geçirmesi amacıyla Karadeniz'in en büyük tehlikelerinden biri olan çeken akıntıya (rip akıntısı) karşı bilgilendirme seferberliği başlattı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları ve dolmuş duraklarına bilgilendirici broşürler yerleştirildi. Broşürlerde, çeken akıntının oluşturduğu riskler ve alınması gereken önlemler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Yetkililer, özellikle rüzgarlı, fırtınalı ve dalgalı havalarda Karadeniz kıyılarında görülebilen çeken akıntının, deneyimli yüzücüler için dahi ciddi tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Her yıl yüzlerce kişinin boğulma tehlikesi yaşadığına işaret eden ekipler, vatandaşların denize girerken daha dikkatli davranmaları gerektiğini vurguladı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan uyarılarda, vatandaşların cankurtaran ve sağlık ekibi bulunan plajları tercih etmeleri, çocukları denizde gözetimsiz bırakmamaları, can yeleği ve can simidi gibi ekipmanlar bulundurmaları ve mümkün olduğunca tek başına denize girmemeleri tavsiye edildi. Ayrıca sahilde iyi yüzme bilen ve kurtarma ekipmanı bulunan bir kişinin gözcü olarak bulunmasının önemine dikkat çekildi.

Çeken akıntıya kapılan kişilerin paniğe kapılmaması gerektiğini belirten ekipler, bu tür akıntıların kişiyi dibe değil açığa doğru sürüklediğini ifade etti. Uzmanlar, akıntıya karşı doğrudan kıyıya yüzmeye çalışmanın kişiyi yoracağını, bunun yerine akıntının etkisinin azaldığı noktada sahile paralel şekilde yüzerek akıntıdan çıkılması gerektiğini kaydetti. Su üzerinde kalmanın ve çevreden yardım istemenin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaz sezonu boyunca bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, basit tedbirlerin hayat kurtardığını ve vatandaşların yapılan uyarıları dikkate almalarının büyük önem taşıdığını ifade etti. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu Büyükşehir'den deniz sezonu için hayati uyarı - Son Dakika

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