Ordu\'da çiftçi Adem Arslan fındık harmanına bayrak ve Türkiye haritası çiziyor

Ordu'da çiftçi Adem Arslan, hasadını yaptığı fındıklarla ay-yıldız, Türk bayrağı ve Türkiye haritası figürleri oluşturuyor.

Altınordu ilçesi Burhanettin Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Adem Arslan, yaklaşık 10 yıl önce harmana serdiği fındıkların üzerine ay-yıldız figürü çizerek başladığı çalışmasını her yıl geliştiriyor. Kabuklu ve taze fındıkları kullanarak farklı figürler oluşturan Arslan, son yıllarda Türkiye haritası ve Türk bayrağı gibi şekiller de yapıyor.

Harman üzerinde serili fındıklarla şekil oluşturmanın dışarıdan kolay göründüğünü ancak oldukça zahmetli olduğunu belirten Arslan, bir figürün yaklaşık 1 saat sürdüğünü söyledi. Fındıkların sağa ve sola kayması nedeniyle şeklin bozulabildiğini ifade eden Arslan, figürü bozmadan tamamlamanın dikkat ve sabır gerektirdiğini belirtti.

"Hem fındık karışıyor, hem de görseli güzel bir çalışma oluşuyor"

Bu çalışmaların artık kendisi için gelenek haline geldiğini söyleyen Arslan, "Fındık sezonlarında harmana serdiğim fındıklar ile çeşitli figürler yapıyorum. Bazen ay-yıldız, Türkiye haritası, bayrak gibi. Geçen yıllarda da bu çalışmaları yaptım. Çalışmalarım sosyal medyada ilgi görüyor ve izleniyor. Fındık harmanı hem karışmış oluyor, hem de figürle sanata dönüyor ve güzel bir görüntü oluşuyor. Her yıl farklı figürler yapmak benim için artık gelenek haline geldi" dedi.

"Tepkiler çok güzel"

Çalışmalarına gelecek yıllarda farklı figürlerle devam etmeyi düşündüğünü kaydeden Arslan, "Önümüzdeki yıldan itibaren artık farklı figürlere geçmeyi düşünüyorum. Kendim sanatla ilgilendiğim için bu çalışmaları seviyorum ve devam etmeyi düşünüyorum. İlk çalışmayı 10 sene önce yapmıştım, bir süre ara verdim. Tepkiler beklediğimden iyi. Çalışmaları yaparken çektiğim hızlandırılmış videolar insanların da çok hoşuna gidiyor" diye konuştu.

"İnsanlar kolay zannediyor ama zor"

Figür oluşturmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını ifade eden Arslan, "İnsanlar yorum yaparken acımasız olabiliyor ama o şekli kafadan vermek çok zor. Ara vermeden o şekli verebilmek gerçekten zor, fındık sağa-sola da kayıyor. Deneyenler bir hayli zorlanabiliyor. Bir çalışma ortalama bir saat sürüyor" ifadelerini kullandı.