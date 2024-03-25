Ordu\'da Demirci Ustaları Ramazan Ayında da Çalışmaya Devam Ediyor

Yerel

Ordu'da, yüksek derece sıcakta çalışan demirci ustaları, Ramazan ayının gelmesiyle oruç ibadetlerini yapmaktan vazgeçmediklerini belirtiyor.

Ramazan ayının başlaması ile birlikte oruçlar tutulurken, çalışanlar işlerini sürdürüyor. Zor ve ağır işlerde çalışanlar dinlenerek çalışmalarını devam ettirirken, sıcak demir ustaları da sıcaklığı kimi zaman bin 500 dereceyi aşan ocağın başında ekmek paralarını kazanmaya çalışıyor. Hammadde demirler yüksek dereceli ocaklarda kızdırılıp, dövülerek şekillendiriyor. Atölyede üretilen tarım aletleri, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde satışa sunuluyor.

Perşembe ilçesinde sıcak demirci ustası Cemil Döner, 36 yıldan bu yana tartım aletleri üretim mesleğini sürdürdüğünü söyledi. Döner, dedelerinin de geçen yıllarda demirci olduğunu, kendisinin baba mesleğini devam ettirdiğini ifade etti.

"Ocağın sıcaklığı bin 500 dereceye ulaşıyor"

Çalıştıkları ocağın demiri saniyeler içerisinde erime noktasına ulaştırdığını belirten Cemil Döner, "Saman alevi gibi değil, kömür alevi olduğu için daha uzun soluklu sıcaklık veriyor. Ramazan ayı, 11 ayın sultanı. İnsan sultanını karşılarken illaki zorlanacak. Meslekte 36 yıl oldu, orucu bıraktığımızı hiç bilmiyoruz. Hele ki bu yıl daha da kolay. Çalıştığımız malzemeye göre sıcaklık kimi zaman bin 500 derecelere ulaşıyor. Bu durumlarda biraz zor oluyor" diye konuştu.

"Maalesef meslek ölüyor"

Sıcak demir ustası Cemil Döner, mesleğin gelecek kuşaklara aktarılmadığını ve çırak olmadığına dikkat çekerek, "En azından hobisi olup da gördüğünü kapan kişiler bunlardan belki bir nebze de olsa bir şey öğrenebilir. Mesleği gelecek nesillere taşımanın peşindeyiz ama 36 yıldır bu işi yapıyorum maalesef son nesilim, benim dahi çırağım yok" ifadelerine yer verdi. - ORDU