Ordu\'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Ordu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında Garnizon Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yılında ilk program, Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde bulunan Garnizon Şehitliği'nde başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunması ile devam eden programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Programda Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, milletvekilleri ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, dua etti. - ORDU
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