Ordu\'da Denizden Toplanan Atık Ağaçlarla Ahşap Ürünler Üretiliyor

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Ordu'da yaşayan Ali Kocatepe, denizden topladığı atık ağaçlar ile ahşap ürünler üretiyor.

Fatsa ilçesinde yaşayan Kocatepe, hobi üzerine denizin geri verdiği ağaçları toplayarak ahşap ürünler yapmaya başladı. Sahilden topladığı ağaçlar ile abajur lamba, ayna ve dekoratif ürünler üreten Kocatepe, el emeği ürünlerinin insanlar tarafından da ilgi gördüğünün belirtiyor.

İnsanların talep gösterince bu sektör üzerine işyeri açtığını, ağaç ürünler ve ahşap kokusunu seven insanların bu ürünleri tercih ettiğini kaydeden Kocatepe, "Yaklaşık 1 aydır bu iş ile uğraşıyorum. Biz bir dostumuza hediye olsun diye deniz minarelerinden rüzgargülü yapmakla başladım. Sonrasında baktım ki güzel işler ortaya çıkıyor. Sel suları ile akarsuların denize getirdiği ve tekrar kullanılmayacak ağaçları toplayarak, kendimize bu şekilde güzel ürünler yapmaya başladık. İlk etapta kendimiz için ürettik, sonrasında isteyen çok olunca bunun üzerine çalışmaya karar verdik. Sonrasında talep daha fazla artınca biz bu ağaçları nasıl daha fazla değerlendirebiliriz? Diye düşündük ve kendimize bir internet sayfası kurduk, buradan satışa başladık" diye konuştu.

"Bu benim hobi alanım"

Bu işin kendisi için hem hobi, hem de ek gelir kaynağı olduğunu kaydeden Kocatepe, "Maddi açıdan çok getirisi yok ama ilerleyen zamanlarda belki olabilir. Yaptığımız ürünlere gelecek olursak genelde aydınlatma ürününe çalışıyoruz. Ayna isteyenler çok oluyor. Abajur, lamba için özel elde örme sepetlerimiz var. Aynaları kendimiz yapıyoruz. Hayvan sever dostlarımız için yine ücretsiz tasmalar yapıyoruz. Ama genel olarak baktığımız zaman aynaları aydınlatma ve özel istek üzerine çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ORDU