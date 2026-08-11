Depoya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Depoya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Depoya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Ordu'nun Kumru ilçesinde bir binanın deposuna düşen köpek, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sağlıklı şekilde kurtarıldı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde depoya düşüp mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, ilçenin Samur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın alt katında bulunan depoya köpek düştü. Köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu köpek, bulunduğu yerden sağlıklı şekilde çıkarıldı. Kurtarma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri köpekle bir süre ilgilenerek sevdi.

Köpeğin kurtarılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, duyarlı çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, İtfaiye, Olaylar, Yaşam, Yerel, Kumru, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depoya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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