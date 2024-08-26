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Ordu'da en kapsamlı huzur ve güven uygulaması

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 104 emniyet personeli ile uygulama gerçekleştirildi.

Ünye'de Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte umumi açık işyeri, metruk bina, park, bahçe, apart, pansiyon ve araçlarda geniş kapsamlı uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda vatandaşlara ve sürücülere yönelik kimlik, ve alkol muayenesi yapıldı. Denetimlerde 16 ekibin ve 104 emniyet personelinin yaptığı denetimlerde 805 şahıs, 73 iş yeri, 10 metruk bina, 8 park ve bahçe, 11 apart ve pansiyon ve 171 araç kontrol edildi. Uygulamalarda ayrıca 1 şahsa kumar oynatmaya yer temini yapmaktan, 5 şahsa ise kumar oynamaktan işlem yapıldı. Ayrıca denetimlerde kurallara uymayan, ehliyetsiz, eksik evrak ve kural ihlali yapan 7 araç sürücüsüne trafik yönünden cezai işlem uygulandı.