Ordu'da engelli bireyler unutulmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da engelli bireyler unutulmadı

13.05.2022 17:18
Ordu'da engelli bireyler unutulmadı

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından engelli bireylerin talep ve ihtiyaçları karşılandı.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından engelli bireylerin talep ve ihtiyaçları karşılandı.

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, iş ve sosyal hayata daha çok katılımlarını teşvik etmek amacıyla çeşitli projeler yürüten Altınordu Belediyesi, engellilere yönelik toplumsal farkındalığı arttırıcı etkinlik ve faaliyetlerini de sürdürüyor. Altınordu Belediyesi, 10- 16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikler ve çalışmalarla engelli bireylerin yanında olmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, mahalle ziyaretlerinde sokak ve caddelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde kendisinin tespit ettiği ve kendisine iletilen ihtiyaç ve sorunlara duyarsız kalmıyor. Bu ziyaretler dahilinde Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 17 yıllık multipl skleroz (MS) hastası 58 yaşındaki Gülişan Aygün'ü evinde ziyaret eden Başkan Tören, ziyaretin ardından hastalığı sebebiyle uzun zamandır hayatını yatağa bağımlı devam ettiren Gülişan Aygün'ün ortopedik hasta yatağı ihtiyacını karşıladı. Tören, ekiplere verdiği talimatla aileye ev temizliği hizmeti de verdirirken, Gülişan Aygün'ün diğer ihtiyaçlarıyla yakından ilgileneceklerini belirtti.

Engelliler haftası nedeniyle, engelli Murat Topkara ve Pınar Gül'e de tekerlekli sandalye hediye ederek, hayatlarını kolaylaştırmak isteyen Başkan Tören'in hediyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akyurt tarafından teslim edildi, ayrıca şehirde faaliyet gösteren engelli dernekleri ziyaret edildi.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bir taraftan engelli bireyler için kent içi ulaşılabilirliği en üst düzeye çıkarabilmek adına engelli dostu yollar ve kaldırımlar inşa ederken, bir taraftan da engellilerin tüm hizmetlere en kolay şekilde erişimini sağlayabilmek adına projeler ortaya koymaya devam ediyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştıracak, iş ve sosyal yaşama daha çok katılmalarını sağlayacak çalışmalarımız kesintisiz sürecek. Engelli kardeşlerimizin bir ömür yanlarında olmaya devam edeceğiz. Engelliler Haftası'nın toplumsal farkındalığa ve engelsiz bir geleceğe vesile olmasını temenni ediyor, tüm engelli kardeşlerimize ve kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum" dedi. - ORDU

Ordu'da engelli bireyler unutulmadı
Ordu'da engelli bireyler unutulmadı
Ordu'da engelli bireyler unutulmadı

YORUMLAR
500
Ankara Kent Konseyi'nden Engelliler Haftasında 'Bilimden Sanata Engellilik' Paneli Ankara Kent Konseyi'nden Engelliler Haftasında 'Bilimden Sanata Engellilik' Paneli Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi

Altınordu Belediyesi, Engelli, Tören, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ordu'da engelli bireyler unutulmadı - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:17:03. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da engelli bireyler unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement