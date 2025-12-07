Ordu'da Betonlaşmaya Karşı Yeşil Alan Mücadelesi Devam Ediyor - Son Dakika
Ordu'da Betonlaşmaya Karşı Yeşil Alan Mücadelesi Devam Ediyor

07.12.2025 16:33  Güncelleme: 23:32
Ordu'nun Altınordu ilçesinde eski çöp alanının imara açılması planına tepkiler sürüyor. Ordu Çevre Derneği öncülüğünde düzenlenen dördüncü protesto yürüyüşünde, katılımcılar hukuksuzluğa karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde eski çöp alanının imara açılmak istenmesi dördüncü kez protesto edildi. Ordu Çevre Derneği, "Hukuksuzluğa geçit vermeyeceğiz" açıklaması yaptı.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'nde, Melet Irmağı kenarındaki eski çöp alanının bir bölümünün Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB) tarafından imara açılmak istenmesine tepkiler sürüyor. Ordu Çevre Derneği'nin çağrısıyla çeşitli parti, sendika ve derneklerin katılımıyla başlatılan protesto yürüyüşünün bu hafta dördüncüsü düzenlendi.

Eski çöp alanında yapılan imar değişikliği daha önce Ordu İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Ancak OBB ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki protokol kapsamında yeniden çalışma başlatılması üzerine bölgede 1 Kasım'da çadır nöbeti kurulmuş, imza kampanyası da başlatılmıştı. Nöbet 37. gününe girerken tepkiler de devam ediyor.

Akyazı Mahallesi'ndeki Ordu Kültür Sanat Merkezi önünde başlayan yürüyüş, sloganlarla Atatürk Anıtı Meydanı'nda sona erdi. Ortak basın açıklamasını Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emrecan Temel yaptı.

Temel, açıklamasına "Bıkmadık, bıkmayacağız. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hukuksuzluğuna, keyfiliğine, Ordu'yu betonlaştırma çabasına geçit vermeyeceğiz" sözleriyle başladı.

"Mücadelemiz artarak sürecek"

Temel, çadır nöbetinin 37. gününde olduklarını belirterek şunları söyledi:

"İki haftadır sürdürdüğümüz imza kampanyasında halkın katılımı sürekli artıyor. Israrlıyız, kararlıyız; eski çöp alanının yeşil alan ve kuş cenneti olarak kalması için hukuksal ve fiili mücadelemiz artarak sürecek. Buraya ne yapılmak istenirse istenilsin; ister cami, ister okul, ister spor sahası, ister kütüphane… Kabul etmiyoruz. Ayrıca çöp alanı tehlikelidir, metan gazı patlaması olabilir."

"OBB yasa dışı çöp dökmeye devam ediyor"

Temel, farklı kesimlerin mücadele için bir araya geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Belki başka konularda yan yana gelmeyecek olan partilerle, sendikalarla, derneklerle 'yeşil alan ve kuş cenneti' için bir araya geldik. OBB yasa dışı çöp dökmeye devam ediyor. İlgili bakanlık çöpün Ünye'ye dökülmesini istemesine rağmen OBB çöpü Gülyalı Divane hafriyat alanına dökmeye devam ediyor."

"Doğa cinayetine izin vermeyeceğiz"

Temel, proje ısrarının doğa tahribatı anlamına geldiğini vurgulayarak, "Bu doğa cinayetine izin vermeyeceğiz. Kuşların silahı yok, kendini koruma gücü yok. İnsanların en küçük müdahalesi kuşlara zarar veriyor. Bir kuş nereye yuva yaparsa orası kuşun yaşam alanıdır, o yerin sahibi kuşlardır" dedi.

"Kuşlar doğal dengeyi koruyor"

Temel, kuş popülasyonunun azalmasının ekosistemde zararlıları artırdığına dikkati çekerek, "Kuşlar doğal dengeyi koruyor. Zararlı böceklerle savaşta önemli yararları oluyor. Bugün kokarcanın fındığa, meyveye, sebzeye zarar vermesinin bir nedeni de kuşların azalması değil mi?" diye sordu.

Temel, OBB Başkanı Hilmi Güler'e, "Orduluların sesine kulak verin, yanlıştan dönün. İmarsız alanı yapılaşmaya açma ısrarınızdan, mahkeme kararına uymama ısrarınızdan vazgeçin. Protokolü iptal edin, alanın betonlaşmasına neden olmayın. Bizler ısrarlıyız, kararlıyız. Halkız, haklıyız; kazanacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

