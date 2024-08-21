Ordu'da Fındık Hasat Kombini Videosu Sosyal Medyada İlgilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ordu'da Fındık Hasat Kombini Videosu Sosyal Medyada İlgilendi

Ordu\'da Fındık Hasat Kombini Videosu Sosyal Medyada İlgilendi

Ordu'da fındık hasat sezonu devam ederken, işçilerin paylaştığı hasat kombini videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşçilerin kıyafetlerini yolun ortasında sergilemeleri ve adeta bir moda gösterisi havası oluşturması, geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekti.

21.08.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da fındık hasat sezonu devam ederken, işçilerin paylaştığı hasat kombini videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türkiye'de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da hasat sahil kesimlerinde büyük oranda tamamlanırken, orta ve yüksek kesimlerde ise sürüyor. Sabahın erken saatlerinde bahçeye girmeye hazırlanan tarım işçileri, bahçe kıyafetlerini adeta bir defileye çıkar gibi yolun ortasında sergilediler. Çektikleri videoda bahçede kullandıkları kıyafetlerle podyumda yürüyen mankenler gibi sırayla kıyafetlerini sergileyen işçiler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşçilerin kıyafetlerini yolun ortasında sergilemeleri ve adeta bir moda gösterisi havası oluşturması, geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekti. - ORDU

Kaynak: İHA

Moda, ordu, Tarım, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da Fındık Hasat Kombini Videosu Sosyal Medyada İlgilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:58 ’’Artık istemiyorum’’ dedi Jose Mourinho’dan takıma ayar ''Artık istemiyorum'' dedi! Jose Mourinho'dan takıma ayar
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:21:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da Fındık Hasat Kombini Videosu Sosyal Medyada İlgilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement