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Ordu'da 'Gençlik Kütüphanesi'nin kaba inşaatı tamamlandı

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu'da inşa edilen 'Gençlik Kütüphanesi'nin kaba inşaatı tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in, "Kütüphaneler bilgi hazinesidir. Bu hazineleri daha da zenginleştireceğiz" sözlerinden hareketle okuma kültürünün yaygınlaştırılması, çocukların ve öğrencilerin kültür ve sanat eğitimine yönlendirilmeleri amacıyla kütüphane projeleri hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Durugöl Tabiat Parkı, Gençlik Merkezi ve spor tesislerinin ortasında yükselen ve içerisinde dijital kitapların da yer alacağı bir kütüphanenin inşaatı sürüyor.

Kaba inşaatı tamamlanan Gençlik Kütüphanesi'nde sergi salonu, kütüphane bölümü, toplu çalışma alanları, bireysel kitap okuma alanları, localı alanlar, gurup çalışma alanları bulunacak. Toplamda 48 bin 200 kitap rafının yer alacağı kütüphane bölümünde aynı zamanda 50 binden fazla dijital kitap imkanı da sağlanacak.

Çalışmaların devam ettiği kütüphane tamamlandığında çocuklar, gençler ve yetişkinlere ev sahipliği yapacak.