Ordu'da halk günü toplantısı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği 'halk günü' toplantısında, kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları dinleyerek, talepleri çözüme kavuşturuyor.

Yapılan halk günü toplantısına katılan 153 vatandaşı dinleyerek sorunlarını not alan Vali Sonel, toplantıya katılan vatandaşlara Ordu'nun yöresel simidi ile çay ikramında bulundu. Vali Sonel, vatandaşlar tarafından kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için ilgili kurum ve kuruluş müdürlerine de gerekli talimatları verdi.

Vali Tuncay Sonel, ihtiyaç sahibi vatandaşlara istedikleri gıda ürünlerini alabilmeleri için hayırseverlerin katkılarıyla sağlanan gıda kartları verildiğini ifade ederek, vatandaşların bu gıda kartları ile istediklerini marketlerden rahatlıkla alışveriş yapabilme imkanına sahip olduklarını kaydetti ve desteklerini esirgemeyen, katkı sunanlara teşekkür etti. - ORDU