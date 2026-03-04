Ordu'nun içme suyu altyapısı güçlendiriliyor - Son Dakika
04.03.2026 13:23  Güncelleme: 13:25
Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede içme suyu altyapısını güçlendiriyor. Karaağaç Mahallesi'nde 7 bin 400 metrelik yeni içme suyu hattı inşa ediliyor. Muhtar Kadir Kır, bu çalışmanın mahalle için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde temiz ve sağlıklı içme suyuna ulaşımı artırmak amacıyla altyapı yatırımlarına devam ediyor.

İl genelindeki 19 ilçede altyapı yenileme ve güçlendirme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kullanım ömrünü dolduran içme suyu hatlarını yenilerken, hattı olmayan mahallelere de yeni şebeke hatları kazandırıyor. Yapılan yatırımlarla birlikte vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin her geçen gün arttığı belirtildi.

7 bin 400 metrelik yeni hat

Karaağaç Mahallesi'nde mevcut hattın yetersiz kalması üzerine Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekipleri tarafından başlatılan proje kapsamında toplam 7 bin 400 metre uzunluğunda ilave içme suyu hattı inşa ediliyor. Geçen ay başlayan çalışmaların bin metrelik bölümü tamamlanırken, kalan 6 bin 400 metrelik kısmın da en kısa sürede bitirilmesi için ekiplerin sahada çalıştığı kaydedildi.

"Mahalle için önemli bir çalışma"

Karaağaç Mahallesi Muhtarı Kadir Kır, yürütülen çalışmanın mahalle için büyük önem taşıdığını belirtti. Uzun yıllardır yaşanan su sorununun çözülmeye başladığını ifade eden Kır, mahallede uzun süredir susuzluk sorunu yaşandığını, konuyu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e iletmelerinin ardından çalışmaların hızla başlatıldığını söyledi. Yaklaşık bir aydır bölgede yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Kır, emeği geçenlere teşekkür etti. - ORDU

Kaynak: İHA

