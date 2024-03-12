Ordu\'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma Programı Düzenlendi

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Ordu'da, '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' dolayısıyla program düzenlendi.

Altınordu Ordu Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen anma programında, İstiklal Marşı'nı anlamanın, Mehmet Akif'i anlamaktan geçtiği vurgulandı. Ordu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Türk'ün Özü, Akif'in Sözü İstiklal Marşı" adlı oratoryo büyük bir beğeniyle izlendi ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı. Program, İistiklal Marşı'nın yazılma süreci ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlerin sunulduğu slayt gösterisi ve oratorya ile sona erdi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü etkinlikleri kapsamında "Türk'ün Özü, Akif'in Sözü" konulu resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş tarafından ödülleri verildi.

Programın sonunda sahneye çıkan Vali Muammer Erol, anma programı hazırlayan Ordu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.

Programa, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, daire müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler de katıldı. - ORDU