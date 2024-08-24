Ordu'da istinat duvarı çöktü, 48 daireli bina boşaltıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ordu'da istinat duvarı çöktü, 48 daireli bina boşaltıldı

Geniş Video İzle

Ordu'nun Ünye ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü ve 48 daireli bina boşaltıldı. İlk inceleme sonucunda binanın tedbir amaçlı olarak boşaltılmasına karar verildi.

24.08.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da istinat duvarı çöktü, 48 daireli bina boşaltıldı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde dün gece başlayan aşırı yağışlar nedeniyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 48 daireli bina boşaltıldı.

Olay, Burunucu Mahallesi'nde meydana geldi. Dün gece saatlerinde ilçe genelinde etkili olan sağanak yağış, 3 bloktan oluşan sitenin üst kısmındaki istinat duvarının çökmesine neden oldu. Çökme sonrasında toprak yığını, sitenin bir bloğundaki 6 daireye zarar verdi. Olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşanan çökme sırasında dairelerde kimsenin bulunmadığının belirlenmesi sonrası çevrede güvenlik önlemleri alındı. AFAD ekipleri tarafından yapılan ilk inceleme sonucunda 48 daireli binanın tedbir amaçlı olarak boşaltılmasına karar verilerek tahliye gerçekleştirildi.

Ordu\'da istinat duvarı çöktü, 48 daireli bina boşaltıldı
Kaynak: İHA

İnceleme, Ünye, Ordu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da istinat duvarı çöktü, 48 daireli bina boşaltıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
17:09 Erzincan’da katliam gibi kaza: 1’i bebek 4 ölü, 2 yaralı Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı
16:43 Türkiye’nin yeni denizaltısı ’’Pirireis’’ göreve başladı Türkiye'nin yeni denizaltısı ''Pirireis'' göreve başladı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
09:13 Arda Güler’e gün doğdu Ancelotti oynatmaya mecbur Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur
09:12 Ekmek satışında yeni dönem A’dan Z’ye tüm bilgiler üzerinde yazacak Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak
08:16 İstanbul’da rekor kıran nem oranı İstanbul'da rekor kıran nem oranı
08:15 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 100 kişi tutuklandı 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 100 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 00:43:32. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da istinat duvarı çöktü, 48 daireli bina boşaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement