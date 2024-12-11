Ordu'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele - Son Dakika
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Ordu'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele

Ordu\'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele

Ordu'da kahverengi kokarca zararlısına karşı 200 bini aşkın noktada kışlak ilaçlama çalışmaları sürüyor.

11.12.2024 10:54
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Ordu'da, fındık başta olmak üzere bütün tarım ürünlerine ciddi zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı, yüksek kesimlerden sahil kesimlerine doğru 200 bini aşkın noktada yapılacak olan kışlak ilaçlama çalışmaları devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, il genelinde 70 binden fazla kışlak ilaçlamasının gerçekleştirildiğini söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındık ve diğer tarım ürünleri, istilacı kahverengi kokarca böceği ile tehlikede. İl ve ilçe tarım müdürlükleri ve sektör paydaşlarının ortak çalışmalarıyla şimdiye kadar 2023 yılında 40 bin noktada ilaçlama çalışması yapılırken, 200 kattan daha fazla çoğalabilen böcek ile Ordu'da 15 Ekim 2024 tarihinde topyekun kimyasal mücadele başlatıldı. Yüksek kesimli bölgelerden başlanarak, orta ve sahil kesimlerde yapılacak olan ilaçlama çalışması, 200 bini aşkın kışlakta uygulanacak. Yürütülen çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 70 binden fazla kışlak ilaçlama çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

"Çalışmalar 15 ilçede gerçekleştiriliyor, 4 ilçe ise yakından takip ediliyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Kahverengi kokarca zararlısına karşı yapılacak mücadeleyi belirlemek adına Ordu Valimiz Muammer Erol başkanlığında yapılan toplantıda bir eylem planı oluşturulmuştu. Bu eylem planı kapsamında sahada çalışmalarımız devam ediyor. Eylem planı doğrultusunda şu anda 15 ilçemizde kışlak ilaçlaması çalışmaları gerçekleştiriliyor. 4 ilçemizde ise yakından takip gerçekleştiriyoruz, ihtiyaç uyulduğunda ise ilaçlama çalışmaları gerçekleştirilecek. Yapılan çalışmaların ilaçlarını bakanlığımız karşıladı" dedi.

"70 binden fazla kışlak ilaçlandı"

Başlatılan topyekun mücadele çalışması kapsamında il genelinde şimdiye kadar 70 binden fazla kışlak ilaçlandığını, Çamaş ilçesinde ise birinci tur çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Yılmaz, "Kararlılıkla ve bütün sektöründe de yakından takip ettiği ilaçlama çalışmalarında tüm paydaşlarımızın katkıları alınarak mücadeleye devam ediyoruz. Gelinen noktada şu anda 70 binin üzerinde kışlakta ilaçlama çalışmaları tamamlandı. Çamaş ilçemizde birinci tur ilaçlamanın tamamı gerçekleştirilmiş durumda. Diğer ilçelerimizde ise çalışmalar devam ediyor. İç kesimlerde kışlak ilaçlama mücadele çalışmalarını 15 Ekim tarihinde başlatmıştık, sahil kesimlerinde ise hava şartları sıcak olduğundan bu çalışmalar 20 Kasım tarihinde başlamıştı" diye konuştu.

"200 bini aşkın noktada çalışma yürütülecek, amacımız zararı en aza indirmek"

Kışlak ilaçlama çalışmalarının tüm paydaşların katılımı ile yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

"Amacımız kahverengi kokarcanın fındığımıza ve diğer tarım ürünlerimize verdiği zararı en aza indirmek. Bakanlığımız konuyu yakından takip ediyor, ilaç ve feromon alımı noktasında her zaman destekler veriyor. İl genelinde 200 binin üzerinde kışlakta ilaçlama çalışmaları yapılacak." - ORDU

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kışlak, Güncel, Çevre, Yerel, Tarım, ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele - Son Dakika

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