Ordu\'da karla mücadele: 3 günde toplam 18 bin km yol ulaşıma açıldı

Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında 3 günde toplam 18 bin kilometre yol ulaşıma açılırken, 94 hastanın ulaşımı sağlandı ve 22 cenaze hizmeti verildi.

Ordu'da hafta sonundan itibaren özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkisini giderek artıran kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tedbiri elden bırakmadı. Ulaşımda kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı 417 araç ve iş makinesi, 600 personelle karla mücadele çalışması gerçekleştiren ekipler, küreme ve tuzlama çalışmaları ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor. Yapılan çalışmalarla 3 günde toplamda 18 bin kilometre yol ulaşıma açıldı. Karla mücadelede önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren ekipler, 3 günde 94 hastanın ulaşımını sağlarken, vefat eden 22 vatandaşa cenaze hizmeti verdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kar yağışının etkisini artırdığı günlerde vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için de dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, çıkacak olanların ise araçlarında mutlaka kış lastiği ve zincir bulundurmaları istendi. - ORDU