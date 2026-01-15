Ordu'da karla mücadele: 3 günde toplam 18 bin km yol ulaşıma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ordu'da karla mücadele: 3 günde toplam 18 bin km yol ulaşıma açıldı

Ordu\'da karla mücadele: 3 günde toplam 18 bin km yol ulaşıma açıldı
15.01.2026 13:28  Güncelleme: 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 günde 18 bin kilometre yolu ulaşıma açtı. 94 hasta taşınırken, 22 cenaze hizmeti verildi. Ekipler, karla mücadelede tedbirleri artırarak vatandaşları olumsuzluklardan korumaya çalışıyor.

Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında 3 günde toplam 18 bin kilometre yol ulaşıma açılırken, 94 hastanın ulaşımı sağlandı ve 22 cenaze hizmeti verildi.

Ordu'da hafta sonundan itibaren özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkisini giderek artıran kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tedbiri elden bırakmadı. Ulaşımda kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı 417 araç ve iş makinesi, 600 personelle karla mücadele çalışması gerçekleştiren ekipler, küreme ve tuzlama çalışmaları ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor. Yapılan çalışmalarla 3 günde toplamda 18 bin kilometre yol ulaşıma açıldı. Karla mücadelede önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren ekipler, 3 günde 94 hastanın ulaşımını sağlarken, vefat eden 22 vatandaşa cenaze hizmeti verdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kar yağışının etkisini artırdığı günlerde vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için de dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, çıkacak olanların ise araçlarında mutlaka kış lastiği ve zincir bulundurmaları istendi. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Belediye, Ulaşım, Yerel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da karla mücadele: 3 günde toplam 18 bin km yol ulaşıma açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
13:23
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 14:09:09. #7.11#
SON DAKİKA: Ordu'da karla mücadele: 3 günde toplam 18 bin km yol ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.