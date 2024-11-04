Ordu'da Kaygan Zemin Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Ordu'da Kaygan Zemin Kazası: 1 Yaralı

Ünye'de kaygan zemin nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

04.11.2024 22:27
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Ordu'da kaygan zemin kazaya yol açtı: 1 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde kaygan zeminin yol açtığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine ilerlemekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 52 AFM 275 plakalı otomobil, yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu fındık bahçesine takla attı. Arkasından gelmekte olan Cihan Ç. idaresindeki 52 DD 450 plakalı otomobil de duramayarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Cihan Ç. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık görevlileri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Kaygan Zemin Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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