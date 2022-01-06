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Ordu'da kış mevsiminde yalancı bahar - Son Dakika

Ordu'da kış mevsiminde yalancı bahar

06.01.2022 13:21
Ordu'da kış mevsiminde yalancı bahar

Ordu'da, kış mevsiminde görülen güneşli havanın etkisiyle vatandaşlar sahilin tadını çıkarttı.

Ordu'da, kış mevsiminde görülen güneşli havanın etkisiyle vatandaşlar sahilin tadını çıkarttı.

Ordu'da günlerdir soğuk geçen hava şartları sonrası sabah saatlerinde güneşli hava etkili oldu. Hava sıcaklıklarının 17 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkartmak için sahile ve yeşil alanlara yöneldi. Vatandaşlar, güneşli havanın güzel olsa da kış mevsiminin bu yıl pek fazla hissedilmediğini, kış aylarında yalancı baharı yaşadıklarını belirtti. - ORDU

Ordu'da kış mevsiminde yalancı bahar
Ordu'da kış mevsiminde yalancı bahar
Ordu'da kış mevsiminde yalancı bahar
Ordu'da kış mevsiminde yalancı bahar
Ordu'da kış mevsiminde yalancı bahar
Ordu'da kış mevsiminde yalancı bahar

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Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ordu'da kış mevsiminde yalancı bahar - Son Dakika


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