Ordu\'da cankurtaranlar deniz sezonuna hazır

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) ekiplerine, yaz sezonu öncesinde cankurtaran eğitimleri verildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda sahillerde vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlıklarını tamamlıyor. Bu kapsamda OSKEM bünyesinde görev yapacak 120 personele, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından toplam 21 saat süren teorik ve uygulamalı cankurtaran eğitimi verildi. Eğitimlerde denizde kurtarma teknikleri, ilk yardım uygulamaları, acil durum müdahaleleri ve ekipman kullanımı gibi konularda bilgiler aktarılırken, personelin sezon boyunca karşılaşabileceği olması muhtemel olaylara karşı hazırlıklı olması hedeflendi.

15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında hizmet verecek olan OSKEM ekipleri, haftanın her günü 10.30 ile 19.00 saatleri arasında sahillerde görev yapacak. Ekipler, sezon boyunca 27 plajda vatandaşların can güvenliğini sağlamak için çalışmalar yürütecek. Sahil güvenliği için 5 jet-ski, 3 zodyak bot ve 2 ATV'nin kullanılacağı çalışmalarda, plajlara uyarı ve bilgilendirme tabelaları, can simitleri ve gözetleme kuleleri yerleştirilecek. Ayrıca denize girmenin tehlikeli olduğu bölgelere QR kodlu yönlendirme tabelaları konularak vatandaşların güvenli alanlara yönlendirilmesi sağlanacak.

OSKEM ekipleri, sezon boyunca Altınordu, Perşembe, Fatsa, Ünye ve Gülyalı ilçelerinde bulunan toplam 27 plajda görev yaparak vatandaşların güvenliğini sağlayacak. Ekipler, olması muhtemel boğulma vakalarına karşı sahillerde hazır beklerken, güvenli yüzme konusunda da vatandaşları bilgilendirecek. - ORDU