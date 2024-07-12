Ordu'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü - Son Dakika
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Yerel

Ordu'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü

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Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarparak altına girdiği kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Saca Mahallesi Akkuş-Niksar Yolu üzerinde meydana geldi.

12.07.2024 11:58  Güncelleme: 12:13
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Ordu'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarparak altına girdiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Saca Mahallesi Akkuş- Niksar Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Mustafa Ali Bayramoğlu yönetimindeki 52 LF 030 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil dorsenin altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri dorse altına sıkışan otomobili ve içerisindeki sürücüyü güçlükle çıkardı. Kaza sonrası ağır yaralanan Bayramoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gençten dikkat çeken paylaşım

Gencin kazadan yaklaşık bir saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yanıma gelmiş oturuyor, ellerimle oynuyor, yüzüme gülüyor, gözleri çok güzel bakıyor. Tırın altına girmeden önce hafızamın bana oynadığı bir oyun" ifadelerini yazması dikkat çekti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü - Son Dakika

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