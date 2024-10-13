Ordu'da 'Parklarda hayat var' Etkinlikleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Ordu'da 'Parklarda hayat var' Etkinlikleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gülyalı ilçesindeki Marino Port'ta düzenlenen 'Parklarda hayat var' etkinliği ile kültür ve sanat dolu bir program sundu. Konserler, tiyatro gösterileri ve çocuk oyunları ile keyifli anlar yaşandı.

13.10.2024 15:59  Güncelleme: 16:03
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Ordu'da 'Parklarda hayat var' sloganıyla etkinlik düzenlendi

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Parklarda hayat var' sloganıyla Gülyalı ilçesindeki Marino Port'ta kültür ve sanat etkinlikleri düzenlendi.

Marino Port, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat programlarına ev sahipliği yaptı. Hafta sonu gerçekleştirilen programda konserlerden tiyatro gösterilerine, çocuk oyunlarına kadar birçok etkinliğin yer aldığı programda vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Çocukların da eğlenceli oyunlar, yüz boyama etkinlikleri, çeşitli ikram ve hediyelerle keyfini çıkardığı program renkli görüntülere sahne oldu. Programda ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da sahne alarak birbirinden güzel eserleriyle ailelere de güzel bir gün yaşattı.

Programa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'de katıldı. Çocuk ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güler onların sevincini ortak oldu.

Kaynak: İHA

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