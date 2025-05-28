Ordu'da Rip Akıntısına Dikkat: Vatandaşlar Bilgilendiriliyor - Son Dakika
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Ordu'da Rip Akıntısına Dikkat: Vatandaşlar Bilgilendiriliyor

Ordu\'da Rip Akıntısına Dikkat: Vatandaşlar Bilgilendiriliyor
28.05.2025 13:33  Güncelleme: 13:35
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Yaz aylarında deniz sezonunu güvenli geçirmek isteyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, rip akıntısı konusunda vatandaşları bilgilendiriyor. Ekipler, boğulma vakalarına yol açabilen bu sinsi tehlikeye karşı uyarılarda bulunarak cankurtaran hizmeti verilmeyen plajlarda denize girilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte denize girmek isteyen vatandaşların güvenli ve sorunsuz bir sezon geçirmeleri amacıyla çalışmalarına devam eden Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Karadeniz sahillerinde görülen sinsi tehlike çeken akıntıya karşı halkı bilgilendiriyor.

Bu kapsamda ekipler, Karadeniz'de boğulma vakalarına yol açan 'çeken akıntı' olarak da bilinen rip akıntısına yönelik vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalar ve dolmuş duraklarına bilgilendirici broşürler yerleştirerek halkı uyarıyor.

"Cankurtaran hizmeti verilmeyen plajlarda denize girilmemeli"

Rüzgarlı, fırtınalı ve dalgalı havalarda tüm Karadeniz sahillerinde görülebilen rip akıntısına karşı vatandaşları uyaran ekipler, profesyonel yüzücülerin dahi karşı koyamayacağı kadar güçlü olan bu akıntının her yıl yüzlerce kişinin boğulma tehlikesi atlatmasına ya da hayatını kaybetmesine neden olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle vatandaşlara dalgalı havalarda ve cankurtaran hizmeti verilmeyen plajlarda denize girmemeleri tavsiyesinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Umut Alan, çeken akıntıya kapılmamak için tavsiyelerde bulunarak, "Dalgalı havalarda denize girmeyin, denize girmek için cankurtaran hizmeti verilen sahil ve plajları tercih edin. Çocuklar denizdeyken bir an bile gözlerinizi onlardan ayırmayın. Tek başınıza denize girmeyin ve iyi yüzme bilen birisini gözcü olarak sahilde bırakın" dedi.

"Panik yapmamak hayati önem taşıyor"

Çeken akıntıya kapılması durumunda panik yapmamanın önem taşıdığına dikkat çeken Daire Başkanı Alan, "Akıntı sizi dibe çekmez, sahilden açığa doğru sürükler. Sahile doğru yüzmeye çalışarak kendinizi yormayın, akıntıyı yenemezsiniz. Akıntının sizi götürmesine bir süre izin verin. Akıntı zayıfladığında sahile değil, yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulun. Her zaman su üzerinde kalmaya çalışın ve elinizi kaldırarak yardım isteyin" uyarısında bulundu.

Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan ile İtfaiye Dairesi Başkanı Umut Alan'ın da katıldığı toplantıda konu masaya yatırıldı ve suda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemler görüşüldü. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Rip Akıntısına Dikkat: Vatandaşlar Bilgilendiriliyor - Son Dakika

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