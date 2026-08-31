Ordu’nun dereleri coştu

Ordu'da iki gündür etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle akarsuların debisi yükseldi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, su seviyesi yükselen dere ve ırmaklarda incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Güler, kent genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle su seviyelerinde yükselme görülen dere ve ırmaklarda sahada incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Şu ana kadar herhangi bir taşkın yaşanmadığını ifade eden Güler, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun yağışlar nedeniyle su seviyelerinde yükselme görülen dere ve ırmaklarımızda sahada incelemelerde bulunduk. Şu an itibarıyla herhangi bir taşkın yaşanmıyor. 19 ilçemizde ekiplerimizle birlikte sahadayız. Dere yatakları, menfezler ve kritik noktalarımızı anlık olarak takip ediyor, gerekli tedbirleri koordineli şekilde uyguluyoruz. Yağış süresince tüm ekiplerimizle 7/24 teyakkuz halinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yağışların devam etmesi ihtimaline karşı kent genelinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Ekiplerin, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sahada hazır bekletildiği belirtildi.