Ordu\'da Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Toplantısı Yapıldı

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Ordu'da, seferberlik ve savaş hazırlıklarında kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğini sağlamak amacıyla toplantı yapıldı.

Ordu Valiliği toplantı salonunda, Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nün 21'inci maddesi gereğince her yıl nisan ayında yapılması gereken İl Topyekun Savunma Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlama ve Koordinasyon Kurulu, Vali Muammer Erol'un başkanlığında toplandı.

Toplantıda, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık tarafından bir sunum yapılarak, seferberlik ve savaş hali durumunda kurumlarca yapılacak çalışmalar, yürütülecek faaliyetler hakkında bilgi verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile 90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü gereğince kurumlarca yapılması gereken planların güncellenmesi ve il detay planının hazırlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Toplantıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve kurul üyesi kurumların yöneticileri de katıldı. - ORDU