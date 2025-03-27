Ordu\'da Şehir Hastanesi İçin Altyapı Çalışmaları Başlatıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yapımı devam eden Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla alternatif güzergahlarda çalışmalar yürütürken, hastanenin ve mahallenin altyapısını güçlendirecek çalışmalara başladı.

Alt yapı yatırımlarına önem veren Ordu Büyükşehir Belediyesi, ömrünü tamamlamış alanlarda yenileme çalışması yaparken, ihtiyaç duyulan alanlarda yeni yağmur suyu hatları inşa ediyor. Bu kapsamda ani sel ve su baskınlarının önüne geçmek, yağışlar sonrası biriken suların tahliyesini sağlıklı bir şekilde sağlamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, Ordu'ya sağlık alanında büyük bir yenilik getirecek olan Şehir Hastanesi'nin alt yapısını da gerçekleştireceği yağmur suyu hattı ile koruma altına alıyor.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde Şehir Hastanesinin ulaşım ve alt yapı çalışmalarında büyük rol üstlenen Ordu Büyükşehir Belediyesi, 1356 nolu sokakta yağmur suyu hattı çalışmalarına başladı. 250 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattı ile mahallenin ve Şehir Hastanesinin alt yapısı sağlamlaştırılarak yağışlar sonrası yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilmiş olunacak.

Öte yandan ekipler, hastaneye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Ordu Üniversitesi girişinden başlayan ve Say Deresi boyunca devam eden bağlantı yolunda da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. - ORDU