Ordu\'da şehit mezarlarında bakım çalışmaları yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla il genelinde bulunan şehit mezarlarında çevre düzenleme ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Belirli aralıklarla şehit mezarlarını ziyaret ederek çevre düzenleme ve bakım çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde de şehitlerimizi unutmadı. Mezarlıklarda temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştiren ekipler şehit mezarlarının başucunda bulunan Türk bayraklarını da yenisiyle değiştirdi.

Yapılan çalışmalarla vatandaşların kabir ziyaretini rahatlıkla yapmasını sağlayan ekipler, aynı zamanda büyük bir vefa örneği göstererek 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla vatan uğruna şehit olan canlar için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua yaptı. - ORDU