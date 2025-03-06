Ordu'da Sel ve Su Taşkınlarına Karşı Temizlik Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Ordu'da Sel ve Su Taşkınlarına Karşı Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Ordu\'da Sel ve Su Taşkınlarına Karşı Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kar yağışlarının ardından sel ve su taşkınlarına karşı menfez, dere yatakları ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Kanal temizleme aracı ile tıkanan alanlar açılıyor.

06.03.2025 12:57  Güncelleme: 12:59
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, kar yağışlarının ardından sel ve su taşkınlarına karşı menfez, dere yatakları, yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, su baskınlarına karşı oluşabilecek olumsuzluklar için özellikle menfez, dere yatakları, yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmaları yaparak önlemini önceden alıyor. Özellikle Türkiye'de birkaç belediyede bulunan kanal temizleme aracı ile tıkanan alanlar kolaylıkla açılıyor.

Ordu'da geçen günlerde etkili olan ve sonrasında hızla eriyen kar yağışı sonrasında ekipler sahada kanal temizleme çalışmalarına hız verdi. Kanal temizleme aracı ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında menfez, dere yatakları, bakslar, yağmur suyu hatlarında çalışan ekipler, buralarda bulunan çakıl, toprak, taş, odun gibi atıkların yüksek basınçlı suyla yumuşatarak logar bacalarına kadar getirilmesini, buradan da vakum sistemiyle emilerek kanal temizleme tankı içine aktarılması sağlanıyor.

İlk olarak sahil kesimlerinde yürütülen çalışmaların ilerleyen günlerde tüm ilçelerde yapılacağı belirtildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Sel ve Su Taşkınlarına Karşı Temizlik Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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