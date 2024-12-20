Ordu'da Toplu Taşıma Araçlarına Yoğun Denetim - Son Dakika
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Ordu'da Toplu Taşıma Araçlarına Yoğun Denetim

Ordu\'da Toplu Taşıma Araçlarına Yoğun Denetim

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı boyunca toplu taşıma yapan 5 bin 217 aracı denetledi, 114 araca cezai işlem uygulandı.

20.12.2024 14:24  Güncelleme: 14:28
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı içerisinde toplu taşıma yapan 5 bin 217 araçta denetim gerçekleştirdi, 114 araca cezai işlem uygulandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım araçlarına yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda yılbaşından bu yana 5 bin 217 adet taksi, minibüs, dolmuş, otobüs ve servis (T-M-D-J-S ) plakalı araçlar denetlendi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri, emniyet trafik ve jandarma ekipleriyle birlikte 2024 yılı içerisinde yapılan denetimlerde 723 araca tutanak tuttu. Ayrıca yönetmeliklere aykırı hareket eden 114 araca ise cezai işlem uygulandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı denetim ekiplerinin, 2025 yılında da periyodik denetimlere devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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