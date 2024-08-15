Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı
ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Liseler Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye Şehir Merkezi istikametinden Fatsa ilçesi istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Mehmet Efiloğlu yönetimindeki 34 CJV 12 plakalı otomobil, Nihat Kıvrak idaresindeki 52 ABP 680 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Efiloğlu'nun yönetimindeki otomobil içerisinde bulunan Hatice Yılmaz yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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