Ordu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Ordu'da kontrolden çıkan cip elektrik panosuna çarptı: 2 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde kontrolden çıkan cipin önce kaldırıma, ardından bir otelin bahçesinde bulunan elektrik panosuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ünye şehir merkezi istikametinden Samsun istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Ceren Yiğit yönetimindeki 45 EA 709 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı, ardından bir otelin bahçesinde bulunan elektrik panosuna çarptı. Kazanın etkisiyle elektrik panosunda hasar meydana gelirken, otelde elektrik kesintisi yaşandı.

Kazada sürücü Ceren Yiğit ile birlikte araçta bulunan Gülsena Demir yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçeden bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.