Ordu'da Trafik Kazası: Kamyonet Marketten Sadece Kılpayı Kurtuldu

Ordu'da korkutan kaza

Doğalgaz firması kamyoneti markete çarpmaya ramak kala durdu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında doğalgaz firması kamyoneti markete çarpmaya ramak kala durdu.

Kaza, Liseler Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak B. idaresindeki 52 AAB 004 plakalı otomobil, tali yoldan çıkarak karşı yöne geçmeye çalışan Hüseyin Ç.'nin kullandığı doğalgaz firmasına ait 34 FL 9040 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetlerini kaybeden her iki araç sürücüsü bir marketin önünde zor durdu. Kazada kamyonetin markete çarpmaya ramak kala durması, sürücü ve çevredekilere derin nefes aldırdı.

Maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.