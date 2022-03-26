Ordu'da 'Türkülerle Anadolu' konseri - Son Dakika
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Ordu'da 'Türkülerle Anadolu' konseri

26.03.2022 10:27

Ordu'da 'Türkülerle Anadolu' konseri Ordu'nun Ünye ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından 'Türkülerle Anadolu' konseri düzenlendi.

Ordu'da 'Türkülerle Anadolu' konseri

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından 'Türkülerle Anadolu' konseri düzenlendi.

Ünye Sanat ve Kültür Derneği ile Fevzi Çakmak Mahallesi Ekonomik Sosyal ve Kültürel Hayatı Geliştirme Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen konserde, koro şefi Özge Altıntaş Özcan ve saz sanatçılarının söylediği onlarca türkü dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Türkiye'nin dört bir köşesinde Anadolu'nun topraklarında dillerden düşmeyen farklı yörelere ait ezgiler dinleyicilerden tam not alırken, konserin bir bölümünde söylenen "Ünye'den Çıktım Başım Selamet" türküsü misafirler tarafından ayakta alkışlandı.

Konserde konuşan ÜNSAK Başkanı İsmet Küçükoğlu, "Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu bizleri bir kez daha mutluluğun zirvesine çıkardı. Ben inanıyorum ki böyle bir konseri kaçıranlar çok pişman olacaktır. Bunu sosyal medya üzerinden izlemek başka, burada canlı izlemek bambaşka. Başta koro şefimiz Özge Altıntaş Özcan hocamız olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyorum. Buraya kendilerinin üçüncü gelişleri ve sanıyorum ki her ay bu gibi konserlerimize geleceklerdir. Çünkü biz onları sevdik onlarda bizi sevdi" dedi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Ekonomik Sosyal ve Kültürel Hayatı Geliştirme Derneği Hasan Çolakoğlu ise "Mahallemiz için bir ilk olan bu konser bizler için anlamlı oldu. Ama bundan sonra bu gibi konserleri Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosundan tekrar istiyoruz. Ben bu ekibin başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun seslendirdiği konser sonunda Ünye Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İsmet Küçükoğlu ile Fevzi Çakmak Mahallesi Ekonomik Sosyal ve Kültürel Hayatı Geliştirme Derneği Başkanı Hasan Çolakoğlu, koro şefi Özge Altıntaş Özcan'a çiçek ve plaket verdi. Konsere Ordu Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen de katıldı.

Ordu'da 'Türkülerle Anadolu' konseri
Ordu'da 'Türkülerle Anadolu' konseri
Ordu'da 'Türkülerle Anadolu' konseri

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Türk Musikisi, Samsun, Ünye, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ordu'da 'Türkülerle Anadolu' konseri - Son Dakika


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