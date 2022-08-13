Ordu'da vatandaşlar, mahallelerinde maden ve kil aranmasına izin vermedi - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da vatandaşlar, mahallelerinde maden ve kil aranmasına izin vermedi

13.08.2022 10:48
Ordu'da vatandaşlar, mahallelerinde maden ve kil aranmasına izin vermedi

Ordu'da vatandaşlar, mahallelerinde maden ve kil aranmasına izin vermedi Ordu'nun Ünye ilçesinde bir bentonit fabrikasının maden ve kil rezervlerini tespit etmek amacıyla yapmak istediği sondaj çalışmasına vatandaşlar izin vermedi.

Ordu'da vatandaşlar, mahallelerinde maden ve kil aranmasına izin vermedi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir bentonit fabrikasının maden ve kil rezervlerini tespit etmek amacıyla yapmak istediği sondaj çalışmasına vatandaşlar izin vermedi.

Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'ndefaaliyet gösteren bir bentonit firmasının, Ünye'nin Çakmak Mahallesi Tepeköy mevkisinde maden rezervlerini tespit etmek amacıyla yapmak istediği sondaj çalışmasına vatandaşlar engel oldu. Yaklaşık 70 kişinin toplandığı bölgede firmaya ait sondaj makinesinin çalışmasına izin vermeyen vatandaşlar, herhangi bir aramaya izin vermeyeceklerini ifade etti. Firma yetkilisi bir kişinin ise mahalleliyi ikna çabası sonuçsuz kaldı.

"Geçim kaynağımız fındığımızın zarar görmesine izin vermeyeceğiz"

Yapılacak maden arama sondaj çalışmalarının başlamasıyla alana yakın olan fındık bahçelerinin zarar göreceğini söyleyen Çakmak Mahallesi Muhtarı Tevfik Tokaç, "Fatsa'dan bir bentonit firması buraya gelerek maden araması gerçekleştirmek istedi. Biz de bu aramaya köylülerimizle birlikte karşı çıktık. Sebebi ise bu alanda görülen ağaçlarımız, havamız, doğamız ve ayrıca ormanlık alandan gelen içme suyumuz zarar görecektir. Mahallemizde çoğu vatandaşımızın geçim kaynağı olan fındık bahçeleri bu alan içerisindedir. Biz de halkımızla beraber sondaj çalışmasına karşı çıkıyoruz. Burada köylü olarak ne maden araması ne de kil aramasına asla müsaade etmiyoruz. Bizler mahalleli olarak sondaj çalışmalarına karşıyız ve hiçbir aramaya müsaade etmeyeceğiz. Buraya gelen yetkili kişiler ise bizlere maden arama izinlerinin olduğunu söyledi. Ancak yetkili kişilerin verdiği bilgiler bizleri tatmin etmedi. Bize burada ne kadar bir alanda çalışma yapacaklarını söylemediler. Sadece kil veya maden çıktığı zaman buraya ocak şantiyesinin kurulacağını anlattılar" dedi.

Sondaj çalışması yapılacak alanın yanında fındık arazisi bulunan mahalle sakinlerinden Halil Al, "Ben 77 yaşındayım ve benim ömrüm bu bahçelerimde geçti. Bizim bu ormanımız, bahçelerimiz ve fındık ocaklarımız giderse biz nereye gideceğiz" diye konuştu.

Sondaj yapılacak alanda fındık bahçesi bulunan bir diğer mahalle sakinlerinden Süleyman Tokaç ise "Benim bu alanda aşağı yukarı 3 tonluk bir fındık bahçem var. Ben de bahçemi çocuklarıma verdim. Ben kendimi düşünmüyorum ama çocuklarımı düşünüyorum. Bu fındık bahçeleri yok olduğu zaman onlar ne yapacak. Kimden ne çare isteyecek? Hafta sonları biz buraya gelerek dinleniyoruz. Buranın kirlenmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Vatandaşların tepkisi üzerine firma görevlileri sondaj çalışması gerçekleştirilemedi.

YORUMLAR
500
Ordu'da drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza Ordu'da drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza Medyaya ayar vermeye Fatsa Kaymakamı Yaran, son kararname ile Kandıra'ya atandı Medyaya ayar vermeye Fatsa Kaymakamı Yaran, son kararname ile Kandıra'ya atandı
Kaynak: İHA

Fatsa, Ünye, Ordu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da vatandaşlar, mahallelerinde maden ve kil aranmasına izin vermedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
10:09 Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi
09:46 ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi
09:15 Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
09:11 Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret: Hayattayken yaptıkları çok anlaşılamıyor
08:39 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde deprem! İşte sarsıntının detayları ve son depremler
08:20 Gülşen'den skandal hareket! Hem konserinde LGBT bayrağı açtı, hem de tepki gösteren seyircilere çıkıştı
07:49 Torunlarını darp eden damadına tepki gösterdiler! Kaynana ve kayınbirader öldü, kayınpederinse durumu kritik
05:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Bakanlığı'na 4 atama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 10:48:30. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da vatandaşlar, mahallelerinde maden ve kil aranmasına izin vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement