Ordu'da vatandaşlar, mahallelerinde maden ve kil aranmasına izin vermedi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir bentonit fabrikasının maden ve kil rezervlerini tespit etmek amacıyla yapmak istediği sondaj çalışmasına vatandaşlar izin vermedi.

Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'ndefaaliyet gösteren bir bentonit firmasının, Ünye'nin Çakmak Mahallesi Tepeköy mevkisinde maden rezervlerini tespit etmek amacıyla yapmak istediği sondaj çalışmasına vatandaşlar engel oldu. Yaklaşık 70 kişinin toplandığı bölgede firmaya ait sondaj makinesinin çalışmasına izin vermeyen vatandaşlar, herhangi bir aramaya izin vermeyeceklerini ifade etti. Firma yetkilisi bir kişinin ise mahalleliyi ikna çabası sonuçsuz kaldı.

"Geçim kaynağımız fındığımızın zarar görmesine izin vermeyeceğiz"

Yapılacak maden arama sondaj çalışmalarının başlamasıyla alana yakın olan fındık bahçelerinin zarar göreceğini söyleyen Çakmak Mahallesi Muhtarı Tevfik Tokaç, "Fatsa'dan bir bentonit firması buraya gelerek maden araması gerçekleştirmek istedi. Biz de bu aramaya köylülerimizle birlikte karşı çıktık. Sebebi ise bu alanda görülen ağaçlarımız, havamız, doğamız ve ayrıca ormanlık alandan gelen içme suyumuz zarar görecektir. Mahallemizde çoğu vatandaşımızın geçim kaynağı olan fındık bahçeleri bu alan içerisindedir. Biz de halkımızla beraber sondaj çalışmasına karşı çıkıyoruz. Burada köylü olarak ne maden araması ne de kil aramasına asla müsaade etmiyoruz. Bizler mahalleli olarak sondaj çalışmalarına karşıyız ve hiçbir aramaya müsaade etmeyeceğiz. Buraya gelen yetkili kişiler ise bizlere maden arama izinlerinin olduğunu söyledi. Ancak yetkili kişilerin verdiği bilgiler bizleri tatmin etmedi. Bize burada ne kadar bir alanda çalışma yapacaklarını söylemediler. Sadece kil veya maden çıktığı zaman buraya ocak şantiyesinin kurulacağını anlattılar" dedi.

Sondaj çalışması yapılacak alanın yanında fındık arazisi bulunan mahalle sakinlerinden Halil Al, "Ben 77 yaşındayım ve benim ömrüm bu bahçelerimde geçti. Bizim bu ormanımız, bahçelerimiz ve fındık ocaklarımız giderse biz nereye gideceğiz" diye konuştu.

Sondaj yapılacak alanda fındık bahçesi bulunan bir diğer mahalle sakinlerinden Süleyman Tokaç ise "Benim bu alanda aşağı yukarı 3 tonluk bir fındık bahçem var. Ben de bahçemi çocuklarıma verdim. Ben kendimi düşünmüyorum ama çocuklarımı düşünüyorum. Bu fındık bahçeleri yok olduğu zaman onlar ne yapacak. Kimden ne çare isteyecek? Hafta sonları biz buraya gelerek dinleniyoruz. Buranın kirlenmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Vatandaşların tepkisi üzerine firma görevlileri sondaj çalışması gerçekleştirilemedi.