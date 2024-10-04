Ordu\'da Yangın Eğitimi ile Olaylar Yüzde 25 Azaldı

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Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, 4 yılda 54 bin 226 kişiye yangın eğitimi verildi, eğitimler ile yangın olayları yüzde 25 azaldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, gerçekleştirdiği eğitimlerle yangın öncesi, yangın anı ve yangın sonrası süreçlerle ilgili vatandaşları bilgilendirirken, uygulamalı tatbikatlarla da olması muhtemel acil durumlara hazırlıklı hale gelmelerini sağlıyor. Ekipler, 4 yılda 54 bin 266 kişiye yangın güvenlik eğitimleri verdi. Eğitimlerden başarılı sonuçlar elde edildi. Buna göre, 2020 yılında bin 249 olan yangın olaylarının 2024 yılında 1000'e düştü.

"Yangın olaylarında yüzde 25 azalma var"

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Umut Alan, verilen eğitimlerle 2024 yılına bakıldığında yangın olaylarında yüzde 25 azalma olduğunu söyledi. Daire Başkanı Alan, "Görevimiz olan yangın konusunda özellikle son yıllarda biz yangına müdahaleden ziyade yangının çıkmaması için çabalar verdik. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu her yerde daha fazla denetim, daha fazla kontrol, ilçe belediyeleri ile koordine olarak çalışmalar yaptık. Herhangi bir talep olmadan dahi gidip yerinde denetimler yaptık. Yangın güvenliği konusunda maksimum düzeyde eğitimler verdik. Son 4 yılda biz 54 bin 266 kişiye eğitim verdik, bu inanılmaz bir rakam. Bizin eğitim verdiğimiz her bir kişi bizim elçimizdir. Yıllar geçtikçe bunlar arttığı zaman direkt olarak yüzde 30, 40 oranında azalma oluyor. 2024 yılına baktığımızda yangın olaylarında yüzde 25 azalma olmuş. Bu da bizim yaptığımız çalışmaların faydasını gösteriyor" dedi. - ORDU